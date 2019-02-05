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Москва

В хостеле на юго-востоке Москвы обнаружен очаг заболевания корью

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В связи с обнаружением заболевания кори у двух постояльцев хостела ООО "Тут как дома", 2 февраля специалисты столичного управления Роспотребнадзора приступили к проведению эпидемиологического расследования, сообщается на сайте ведомства во вторник.

"Как установлено при расследовании, заболевший не был привит против кори, заболел 28 января, за медицинской помощью не обращался и в связи с ухудшением состояния был госпитализирован 2 февраля. Впоследствии 3 февраля был госпитализирован с диагнозом корь второй проживавший в хостеле иностранный гражданин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях предупреждения распространения заболевания среди иностранных рабочих, проживающих в хостеле и на стройках, где они трудятся, уже привито более 1370 человек, вакцинация продолжается.

"В ходе медосмотра контактных среди рабочих выявлено 23 человека, проживавших в хостеле, с температурой и катаральными явлениями без сыпи, которые также госпитализированы в инфекционный стационар с диагнозом "ОРВИ, контакт с корью", - сообщает управление Роспотребнадзора.

В отношении юридического лица ООО "Тут как дома" составлен административный протокол в связи с выявлением в хостеле нарушений санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации помещений.

Эпидемиологическое расследование продолжается как по месту проживания рабочих, так и на строительных площадках.

Теги: Москва

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