Один из корпусов Высшей школы экономики в Москве закрыт на карантин из-за кори

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Одно из зданий Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Хитровском переулке в Москве закрыт на карантин до 26 февраля в связи с подтвержденным случаем заболевания корью у студента-третьекурсника, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе ВШЭ.

"В связи с подтвержденным случаем заболевания корью у студента третьего курса факультета коммуникаций, медиа и дизайна в здании НИУ ВШЭ в Хитровском переулке 2/8, корп. 5 введен карантин. Соответствующее предписание выдано Роспотребнадзором. Карантин продлится до 26 февраля", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что до окончания карантина от занятий отстранены студенты бакалавриата и магистратуры по направлениям "Журналистика" и "Медиакоммуникации", которые учатся в этом здании. От проведения занятий также временно отстранили преподавателей факультета, которые контактировали с заболевшим и у которых не было прививки от кори. Также в здании запрещены культурно-массовые мероприятия.

"Высшая школа экономики находится в плотном контакте с Роспотребнадзором и принимает все необходимые меры для защиты студентов и сотрудников от заболевания. 11 и 12 февраля все желающие сотрудники и студенты ВШЭ могли пройти бесплатную вакцинацию от кори в стенах университета", - отмечают в пресс-службе университета.

Там добавили, что, когда карантин закончится, расписание скорректируют, чтобы студенты смогли наверстать пропущенный материал.

Как сообщали ранее в столичном управлении Роспотребнадзора, корь является острым инфекционным заболеванием с высоким уровнем восприимчивости: в случае контакта с больным корью не привитые заболевают в 100% случаев. При этом вирус кори может распространяться на значительные расстояния с током воздуха.