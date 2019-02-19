Москва

Число эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человек

Волна звонков о минировании пока не прекращается

Число эвакуированных из-за угроз взрыва в Москве приблизилось к 9 тыс. человек
Архивное фото
Фото: ТАСС, Сергей Савостьянов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Проверка объектов, в адрес которых поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов, продолжается в Москве, эвакуировано уже почти 9000 человек, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

"Волна минирований" началась около 15:00 и пока не прекращается. Последнее сообщение об угрозе взрыва поступило в адрес ВДНХ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в списке "заминированных" объектов - десяток торговых центров, 14 зданий ТЭЦ, гостиница "Космос", Казанский вокзал, Останкинская телебашня.

"Завершены проверки нескольких торговых центров, в частности ТЦ "Парус" в Локомотивном проезде и ТЦ "Капитолий" на Шереметьевской улице. Угрозы взрыва на этих объектах не подтверждаются", - сказал источник.

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