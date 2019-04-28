В Коломне потушили пожар под крышей храма после ночной службы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В подмосковной Коломне после пасхальной службы загорелся православный храм, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" источник в городских службах.

"Пожар произошел после службы на крыше храма. Огнем было охвачено несколько сот квадратов. Очаг располагался под кровлей", - сказал источник.

Служащие храма самостоятельно справились с огнем. При пожаре никто не пострадал.

Между тем, в региональном главке МЧС "Интерфаксу" подтвердили факт пожара, уточнив, что речь идет о Никитском храме.

"Около 3:00 мск в храме, что представляет собой одноэтажную кирпичную постройку, закончилась служба. Люди стали расходиться. Пожар вспыхнул в кровле уже после завершения службы и уже полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе.