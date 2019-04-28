Бесплатные автобусные маршруты запустят на Пасху к столичным кладбищам

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В праздник Пасхи к крупнейшим кладбищам столицы, в том числе расположенным на территории Московской области, запустят бесплатные автобусные маршруты, а движение личного транспорта вблизи мемориальных комплексов будет ограничено.

"Каждый год "Мосгортранс" обеспечивает проезд по самым востребованным направлениям в дни пасхальных праздников. Свыше тысячи автобусов будут курсировать по 38 маршрутам до 17 крупнейших кладбищ. В зависимости от направления интервалы движения составят от 1 до 5 минут", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Аналогичные бесплатные маршруты работали в Вербное воскресенье (21 апреля) и будут запущены на Красную горку (5 мая) и Радоницу (7 мая).

До Николо-Архангельского кладбища будут следовать автобусы №№706, Э1, Э2 (от метро "Выхино"), №760 (от метро "Щелковская") и №Э3 (от метро "Новокосино"); Домодедовского - №№510 и Э1 (от метро "Домодедовская") и №Э2 (от деревни Колычево); Щербинского - №№819, Э1 (от метро "Улица Академика Янгеля") и №Э2 (от станции Щербинка); Хованского - №600 (от метро "Теплый Стан"), №Э1 (от метро "Саларьево") и №Э2 (от метро "Теплый Стан"); Востряковского - №Э1 (от метро "Юго-Западная") и №Э2 (от метро "Озерная"); Митинского - №№741 и Э (от метро "Тушинская"); Перепечинского - №№865 и Э1 (от метро "Планерная"), №Э2 (от станции Сходня) и №Э3 (от станции Лобня); Химкинского - №Э (от метро "Речной вокзал") и №Э2 (от метро "Планерная").

Кроме того, к Долгопрудненскому кладбищу будут курсировать автобусы №Э1 (от метро "Речной вокзал", платформы Новодачная и станции Долгопрудная); Кузьминскому - №Э - (от метро "Рязанский проспект" и "Кузьминки"); Люблинскому - №Э1 (от метро "Текстильщики") и №Э2 (от метро "Люблино"); Котляковскому - №150э (от метро "Каширская") и №217э (от метро "Кантемировская"); Ракитки - №531э (от метро "Теплый Стан"); Богородского (Ногинского) - №Э (от станции Электроугли); Зеленоградского Центрального №1 (от 14-го микрорайона) и №№2 и Э1 (от станции Крюково); Зеленоградского Северного - №20 (от 16-го микрорайона) и №Э2 (от станции Крюково); Алабушевского - №24 (от станции Крюково).

В пресс-службе Центра организации дорожного движения столицы сообщили, что в связи с работой автобусных маршрутов 21 апреля с 06:00 до окончания мероприятия будет ограничено движение личного автотранспорта.