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При аварийном приземлении Superjet погибли 13 человек

"Домодедово" задействовал дополнительные ресурсы из-за инцидента в "Шереметьево"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт "Домодедово" задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов из-за воскресного инцидента в "Шереметьево".

"Обеспечены необходимые силы и средства для обеспечения обслуживания воздушных судов и пассажиров в дополнение к собственным рейсам аэропорта", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы "Домодедово".

В воскресенье 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево". По словам источника, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся. По надувным трапам эвакуированы 73 пассажира, а также члены экипажа самолета.

Источник в службе Скорой помощи сообщил "Интерфаксу", что больше десяти человек получили травмы при жесткой посадке самолета.

Как заявили агентству в пресс-службе Следственного комитета в воскресенье, по факту аварийной посадки Superjet-100 в столичном аэропорту возбуждено уголовное дело, по какой статье УК РФ не уточняется.

Москва Шереметьево Superjet Домодедово

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