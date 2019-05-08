Националист Демушкин стал заместителем главы подмосковной Барвихи

Глава Одинцовского района опротестовал это кадровое решение в прокуратуре

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Националист Дмитрий Демушкин назначен на пост заместителя главы поселения Барвиха.

Распоряжением, имеющимся у "Интерфакса", и.о. главы администрации Александр Ходырев назначил Демушкина на должности главного специалиста отдела по организационной работе, делам молодёжи, культуре и спорту администрации поселения Барвихинское, а также исполняющим обязанности замглавы поселения. Ему установлен оклад специалиста второй категории, а также соответствующие надбавки.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов сообщил "Интерфаксу", что он счел назначение незаконным и обратился в прокуратуру.

По его словам, в январе этого года был принят областной закон об объединении Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигород. Обязанности руководителя администрации сельского поселения Барвихинское исполняет Герман Потапчук.

Как отметил Иванов, глава поселения Сергей Теняев незаконно освободил Потапчука от исполнения обязанностей и назначил на эту должность Константина Гаврикова, который, в свою очередь, уволил Потапчука и назначил исполняющим обязанности Ходырева, который и принял на работу Демушкина.

"Увольнение Потапчука и последующие назначения совершены с нарушением законодательства о местном самоуправлении и муниципальной службе", - подчеркнул он, заявив, что в актуальной выписке из Единого государственного реестра юридических лиц руководителем администрации сельского поселения Барвихинское является Потапчук.

В свою очередь глава сельского поселения Барвихинское Теняев сообщил "Интерфаксу", что считает назначение Демушкина законным.

Дело об экстремистских постах

Нагатинский суд Москвы 25 апреля 2017 года приговорил Демушкина к 2,5 годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима, признав его виновным в двух эпизодах возбуждения ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК РФ).

Суд и следствие установили, что в октябре 2014 года Демушкин разместил в открытом доступе на своей странице в одной из соцсетей две фотографии с баннерами "Русского марша", на которых были выявлены признаки экстремизма.

Мосгорсуд 17 июля 2017 года признал приговор националисту законным и оставил его без изменений.

В феврале 2019 года Демушкин вышел на свободу в связи с частичной декриминализацией статьи о "возбуждении ненависти и вражды".

Ранее Демушкин был лидером запрещенных на территории России экстремистских сообществ, таких как "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация "Русские"".