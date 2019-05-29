Москвичей предупредили об аномальной жаре в среду

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупреждает москвичей и гостей столицы о повышении температуры в среду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, днем 29 мая местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30...31 градуса Цельсия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе.

В связи с прогнозом в управлении рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.