Что произошло за день: понедельник, 3 июня

Расследование резонансного убийства бывшего спецназовца в Подмосковье, грядущее увольнение руководства орловской колонии после банкета для заключенных и запуск новой ветки метро в Москве

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Установлены участники драки в подмосковном Красногорске, в которой был убит 24-летний ветеран боевых действий Никита Белянкин. Следователи уже провели осмотр по местам их жительства. Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился привлечь специалистов из центрального аппарата к расследованию.

- Допустившие банкет для заключенных сотрудники орловской колонии будут уволены. Во ФСИН их действия расценили как предательство службы. Между тем региональное управление СКР сообщило о проверке в связи со смертью заключенного в этой колонии.

- "Ростех" опроверг сообщения о выводе сотрудников из Венесуэлы. В корпорации сообщили, что газета The Wall Street Journal преувеличила численность сотрудников, а состав представительства в стране остается неизменным.

- В Еврокомиссии предложили продлить "крымские санкции" до 2020 года. В проекте документа говорится, что ЕС продолжает осуждать присоединение Крыма и Севастополя к России.

- Акции "Газпрома" обновили максимум объема торгов с 2008 года. В течение дня бумаги поднимались до 251,65 рубля (+17%), что аналитики объяснили слухами о возможной отставке главы концерна Алексея Миллера. К вечеру рост акций компании скорректировался, к закрытию биржи бумаги стоили 235,51 рубля (+9,5%).

- В Москве открылась новая ветка метро. На Некрасовской линии заработали станции "Косино", "Улица Дмитриевского", "Лухмановская" и "Некрасовка".