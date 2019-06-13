"Медуза" опубликует новое расследование Голунова в течение месяца

Это будет текст о похоронном бизнесе Москвы

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Издание "Медуза" планирует в течение месяца опубликовать новое расследование журналиста Ивана Голунова, которое он начал перед задержанием по делу о наркотиках. Об этом главный редактор издания Иван Колпаков сообщил "Ведомостям".

Сотрудники полиции задержали Голунова в центре Москвы 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. 8 июня в суде он заявил, что связывает свое преследование с публикациями о похоронном бизнесе, за которые он уже получал угрозы. Сообщалось, что перед задержанием он работал над очередным расследованием о ритуальном бизнесе Москвы и успел сдать редактору черновик текста.

После того, как Никулинский суд отправил журналиста под домашний арест, запретив пользоваться средствами связи, в редакции решили продолжить его работу. Колпаков говорил "Интерфаксу", что расследование передали трем сотрудникам "Медузы" и еще шести журналистам из других изданий. Он отмечал, что о желании опубликовать этот текст заявили больше 15 других изданий. На тот момент он говорил, что работа над расследованием могла занять несколько недель.

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что экспертизы не подтвердили вину Голунова, и все обвинения с него были сняты. Журналиста отпустили на свободу, а его дело закрыли.

По итогам внутреннего разбирательства министр попросил президента Владимира Путина уволить двух генералов МВД. 13 июня президент подписал указ об освобождении генерал-майора полиции Юрия Девятка с должности начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы, а генерал-майора Андрея Пучкова - с должности начальника УВД Западного административного округа ГУ МВД Москвы.