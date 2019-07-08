Мэрия Москвы организует опрос горожан о ритуальных услугах

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы объявила тендер на организацию социологического опроса москвичей об их отношении к системе ритуального обслуживания.

Как следует из тендерной документации на портале госзакупок, 26 июня мэрия объявила открытый конкурс на сумму более 1,1 млн рублей "на оказание услуг по мониторингу общественного мнения о системе ритуального обслуживания в городе Москва".

Согласно документации, цель опроса - выяснить мнение москвичей о принимаемых властями мерах по развитию сферы, а также анализ основных проблем и поиск их решений.

По условиям конкурса исполнитель заказа должен будет за 60 дней провести мониторинг общественного мнения по теме "Мнение жителей Москвы о системе ритуального обслуживания в городе", по результатам опроса подготовить аналитический отчет и презентационные материалы с выводами, сформированными на основании отчета.

Проблемы организации ритуальных услуг в столице периодически привлекают внимание общества и правоохранительных органов. В мае 2016 года на крупнейшем в регионе Хованском кладбище произошла массовая драка с участием нескольких сотен человек, причиной послужил конфликт неформальных группировок из-за раздела территории кладбища.

В июне 2019 года подготовка журналистского расследования о похоронном бизнесе стала вероятной причиной преследования журналиста Ивана Голунова, о чем он сам заявил на заседании суда. Впоследствии обвинения с него были сняты, а его расследование было опубликовано 1 июля.