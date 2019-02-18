Мавзолей Ленина закроется на профилактику на два месяца

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Мавзолей Ленина на Красной площади с 18 февраля закрывается для посетителей почти на два месяца в связи с профилактическими работами.

"В связи с проведением плановых профилактических работ в период с 18 февраля по 16 апреля 2019 года Мавзолей Ленина будет закрыт для доступа посетителей", - сообщила Федеральная служба охраны.

Плановая профилактика в Мавзолее проводится, как правило, раз в два года.

Последний раз Мавзолей Ленина закрывали для посетителей на два месяца в феврале 2017 года. Тогда профилактические работы были связаны, в частности, с обеспечением сохранности забальзамированного тела Владимира Ленина, рассказал "Интерфаксу" источник, осведомленный о проведении этих регламентных работ.

С забальзамированным телом Ленина работают специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений, раз в несколько лет вождю меняют костюм.

Во время биохимических работ в самом Мавзолее проводится тестирование установленной там аппаратуры. Благодаря новейшим достижениям науки, тело Ленина, забальзамированное в 1924 году, может сохраняться неопределенно долгое время.

В здании Мавзолея масштабный ремонт прошел в 2013 году. Специалисты работали над исправлением покосившегося фундамента, в здании была сделана гидроизоляция. Во время ремонта тело Ленина находилось внутри Мавзолея. Ремонт продолжался более восьми месяцев.

В обычные дни Мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.