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Экс-главу Серпуховского района отправили из СИЗО в психиатрическую больницу

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Арестованного экс-главу Серпуховского района Александра Шестуна, объявившего голодовку в СИЗО, госпитализируют в столичную психиатрическую больницу №1 им. Алексеева ("Кащенко"), сообщила "Интерфаксу" в среду его супруга.

Она подчеркнула, что это делается без согласия мужа.

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"Могу предположить, что таким образом ФСИН хочет снять с себя ответственность за то, что довели человека до такого состояния", - сказала Юлия Шестун.

Она пояснила, что решение о госпитализации принял консилиум из гражданских врачей, которые приехали по просьбе ФСИН в больницу "Матросской тишины" и поставили Шестуну диагноз "депрессивное расстройство".

Ранее в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что в СИЗО обеспокоены "судьбой и здоровьем Александра Шестуна". "Здесь тот случай, который увидели и врачи, когда человек сам за себя отвечать не может и фактически теряет дееспособность, поэтому решение за него принимали врачи", - заявил он.

Шестун был задержан и арестован летом 2018 года. Его обвиняют к особо крупном мошенничестве с подмосковной землей и коррупции. Сам он отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.

Сейчас Шестун держит третью с начала года голодовку, требуя прекратить уголовное преследование и давление на его семью.

Александр Шестун

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