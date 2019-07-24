В "Кащенко" отказались госпитализировать экс-главу Серпуховского района

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В столичной психиатрической больнице №1 им. Алексеева ("Кащенко") отказались госпитализировать бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в мошенничестве.

"В "Кащенко" его не приняли, поэтому Шестуна отвезли в психиатрическое отделение в СИЗО "Бутырка", - сказал "Интерфаксу" его адвокат Андрей Гривцов.

Он отметил, что не располагает точной информацией о причинах отказа Шестуну в госпитализации в "Кащенко".

При этом, источник знакомый с ситуацией пояснил агентству, что это связано с отказом самого Шестуна от лечения.

Ранее супруга экс-чиновника рассказала "Интерфаксу", что Шестуна без его согласия везут в "Кащенко". Юлия Шестун пояснила, что решение о госпитализации супруга, держащего третью за год голодовку, принял консилиум из гражданских врачей, которые приехали по просьбе ФСИН в больницу следственного изолятора "Матросская тишина" и которые поставили ему диагноз "депрессивное расстройство".

Ранее в среду замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил в интервью радиостанции "Говорит Москва", что служба обеспокоена "судьбой и здоровьем Александра Шестуна".

Шестун был задержан и арестован летом 2018 года.

Экс-чиновнику вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализация денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), полученных в результате совершения преступления, незаконная предпринимательская деятельность (ст. 289 УК РФ) и получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, в 2008-2014 годах Шестун незаконно осуществил передачу четырех земельных участков в Серпуховском округе частной компании, в результате чего государству был причинен ущерб в размере 62 млн рублей. Потерпевшей стороной по этому эпизоду признана администрация Серпуховского округа.

Кроме того, следствие полагает, что глава департаментов спорта Серпуховского района Татьяна Гришина через посредника, в течение шести лет - с 2012 по 2018 годы - передала Шестуну взятку на общую сумму около 9 млн рублей.

Шестун отвергает все обвинения и называет свое уголовное дело заказным и политически мотивированным.

В настоящее время Шестун, расследование дела которого уже завершено, держит под стражей третью с начала года голодовку, среди требований экс-чиновника - прекращение его преследования и давления на семью, а также освобождение его из-под стражи.