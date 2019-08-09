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Организаторов митинга 10 августа пригласили в полицию на беседу

Они решили уклониться от встречи без специальной повестки

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Всех организаторов митинга 10 августа за честные выборы в Мосгордуму вызвали на встречу в ОВД по Центральному административному округу Москвы. Об этом "Интерфаксу" рассказала одна из заявителей акции, помощница политика Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева.

"Мы как организаторы приняли решение не идти в ОВД. Повестки о вызове не было", - добавила она.

С заявителями связывался начальник отдела охраны общественного порядка УВД по ЦАО Александр Махонин и назначил встречу на 13:00. О чем именно с организаторами собирались разговаривать, он не уточнил.

Кроме Вихаревой, в организации акции участвуют муниципальные депутаты Илья Азар, Денис Шендерович, Андрей Морев, Елена Русакова, Елена Филина, а также член "Открытой России" Татьяна Усманова, активист Сергей Рахновский и член "Солидарности" Надежда Митюшкина. Акция начнется в 14:00 на проспекте Академика Сахарова. В заявке было указано, что в акции могут участвовать до 100 тысяч человек.

Ранее ГУ МВД Москвы сообщило, что в интернете распространяются призывы к несогласованным акциям 10 августа в центре Москвы и предупредило, что за такие призывы и участие в подобных мероприятиях предусмотрена ответственность. В полиции обещали оперативно реагировать на возможные нарушения.

Москва МВД Мосгордума Эльвира Вихарева Геннадий Гудков

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