Роспотребнадзор не выявил у членов Мосгоризбиркома заболеваний, вызываемых клопами

Так ведомство отреагировало на запрос "Агоры", направленный после инцидента с Любовью Соболь

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор запросил у главы Мосгоризбиркома Валерия Горбунова информацию о том, какие меры профилактики комиссия проводит для защиты помещений от клопов и других паразитов. Об этом говорится в ответе московского управления службы на запрос главы "Агоры" Павла Чикова. Адвокат опубликовал фото документа в телеграм-канале.

Чиков попросил проверить здание Мосгоризбиркома на наличие паразитов и провести медосмотр сотрудников после того, как в ночь на 26 июля из здания охрана вынесла диван вместе с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь. Соболь в тот день отказывалась покидать МГИК из-за отказа допустить ее к выборам. Наутро член комиссии Дмитрий Реут заявил, что охрана вынесла диван не из-за Соболь, а чтобы вытряхнуть из него клопов и прочих паразитов.

В ответе Роспотребнадзора говорится, что оснований для внеплановой проверки МГИК ведомство не нашло. Однако служба направила Горбунову запрос на информацию о мерах профилактики.

"Одновременно сообщаем, что случаев заболеваний инфекционными и паразитарными заболеваний, переносчиками которых могут быть членистоногие, среди работников и посетителей Мосгоризбиркома не зафиксировано", - говорится в документе.