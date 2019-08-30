Лекции в "Яме" перенесли в Сахаровский центр после предостережения полиции

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Группа организаторов публичных лекций для студентов в амфитеатре на Хохловской площади в центре Москвы ("Яма") решили перенести мероприятие с уличного пространства в Сахаровский центр из-за позиции столичных властей и предостережений полиции.

"Полиция ни при каких условиях не хочет, чтобы студенты читали лекцию и вели дискуссию в городском пространстве. Поэтому мы вынужденно переносим сегодняшнее мероприятие в Сахаровский центр (Земляной вал, 57). Благодарим коллег из Сахаровского центра за то, что в такие оперативные сроки согласились перенести мероприятие на свою площадку", - говорится в сообщении инициативной группы в социальных сетях.

На прошлой неделе сообщалось, что группа сотрудников DOXA совместно с инициативными группами в поддержку арестованных на московских акциях протеста студентов и профсоюзом "Университетская солидарность" подала заявку в мэрию Москвы на митинг "Свободу студентам, свободу университетам". Как пояснил "Интерфаксу" редактор издания Армен Арамян, мэрия эту акцию не согласовала, и организаторы решили пойти законным путем - оспорить отказ в судах, а вместо митинга провести не требующие согласования лекции.

"Мы подавали заявку на митинг, и нам не пришел ни отказ, ни согласование, пришла непонятная отписка. Мы пытались оспорить отказ в суде, наш иск удовлетворен не был, и мы будем подавать апелляцию. Но мы сразу заявили, что несанкционированную акцию мы проводить не будем, потому что не сможем обеспечить безопасность участников. Поэтому было решено провести серию лекций, которые согласования не требуют", - сказал Арамян агентству.

Лекции инициаторы решили провести 30 августа в амфитеатре на Хохловской площади в центре Москвы - в "Яме".

Однако в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по Москве опубликовала сообщение, что акция в этом месте не согласована, поскольку уведомлений в столичные органы власти о ее проведении не поступало, и объявила о закрытии амфитеатра.