Прокуратура предупредила Соболь о недопустимости несогласованной акции 31 августа

Мэрия Москвы не согласовала ни один из митингов, заявленных оппозицией

Юрист ФБК Любовь Соболь Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы предупредила юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь об ответственности в связи с призывами пойти на несогласованное шествие 31 августа.

Мероприятие не согласовано, за участие в нем и его организацию придется нести ответственность, говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Прокуратура напомнила, что призывы идти на шествие ""Против политических репрессий" по маршруту от Чистых прудов до Пушкинской площади" распространяются в интернете, в том числе в соцсетях. Время начала акции ведомство не назвало.

Ранее мэрия Москвы отклонила ряд заявок на акции за честные выборы и против политических репрессий, которые планировались на выходные 31 августа и 1 сентября. Проспект Академика Сахарова, на котором хотели провести одно из мероприятий, будет перекрыт с вечера 30 августа до вечера 1 сентября для проведения праздников. В частности, в 14:00 в субботу там начнется концерт в рамках молодежного фестиваля "PROлето" с участием Ольги Бузовой, "Дискотеки авария", а хедлайнером заявлен Jason Derulo. 29 августа москвичи стали получать SMS с приглашением на этот концерт от имени департамента информационных технологий Москвы (ДИТ). В пресс-службе ДИТ "Коммерсанту" сказали, что разослать приглашения чиновников попросили в Российском союзе молодежи.

Утром 30 августа ГУ МВД Москвы предостерегло граждан от участия и организации несогласованной акции в пятницу на Хохловской площади. Там студенческие организации пытались согласовать акцию в поддержку арестованных по "делу 27 июля" Егора Жукова и Даниила Конона. В связи с отказом они запланировали там же культурное мероприятие и дискуссию праве студентов на участие в политике.

Соболь выдвигалась в Мосгордуму по 43-му избирательному округу. В регистрации ей отказали, так как в собранных в ее поддержку подписях избирателей проверяющие нашли слишком много недействительных. В Мосгоризбиркоме официально отмечали, что в ее листах оказались подписи умерших, которым приписали другой год рождения. Соболь предположила, что эти подписи оставили люди, которые приходили с фальшивыми паспортами. В связи с отказом в регистрации Соболь около месяца держала голодовку.

Политик пыталась начать сидячую забастовку в Мосгоризбиркоме после отказа в регистрации, но оттуда ее вынесли вместе с диваном.

В акциях в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля, 3 августа и 10 августа Соболь не участвовала из-за задержаний, обысков и судов. Ей назначили несколько штрафов в 300 тысяч рублей за призывы к незаконным мероприятиям.