Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП над водой специальными маркерами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в связи с крушением вертолета в Подмосковье предложил обозначать линии электропередачи над водоемами специальными маркерами.

"Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться", - написал он в своем твиттере в воскресенье.

Очередной трагический случай падения вертолёта из-за линии электропередач над водной поверхностью... Эти провода над реками и озёрами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолётом приходилось от них уворачиваться! Надо обозначать их цветными шарами-маркерами — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 1 сентября 2019 г.

Накануне вечером частный легкомоторный вертолет зацепился за линию электропередачи возле Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище. Пилот и пассажир погибли.

По факту крушения вертолета завели уголовное дело.

Спасатели подняли тела погибших со дна Клязьминского водохранилища также в субботу.

В министерстве энергетики Московской области "Интерфаксу" сообщили, что энергоснабжение окружающих населенных пунктов в результате инцидента нарушено не было.