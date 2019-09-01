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Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП над водой специальными маркерами

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в связи с крушением вертолета в Подмосковье предложил обозначать линии электропередачи над водоемами специальными маркерами.

"Эти провода над реками и озерами практически не видны. Сколько раз самому при управлении вертолетом приходилось от них уворачиваться", - написал он в своем твиттере в воскресенье.

Накануне вечером частный легкомоторный вертолет зацепился за линию электропередачи возле Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище. Пилот и пассажир погибли.

По факту крушения вертолета завели уголовное дело.

Спасатели подняли тела погибших со дна Клязьминского водохранилища также в субботу.

В министерстве энергетики Московской области "Интерфаксу" сообщили, что энергоснабжение окружающих населенных пунктов в результате инцидента нарушено не было.

Подмосковье Долгопрудный Клязьминское водохранилище Роскосмос Дмитрий Рогозин

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