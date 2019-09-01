Поиск

Тела погибших в крушении вертолета подняли со дна Клязьмы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС Московской области.

"В 21:30 были подняты два тела, в данный момент проводятся следственные действия", - сообщил заместитель начальника подмосковного главка МЧС Сергей Войнов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он не смог уточнить, имел ли летательный аппарат разрешение на полет, однако подтвердил наличие регистрации транспортного средства.

Московская область Клязьма

Новости по теме

Новости

Константинополь исключил из своих рядов главу "русского экзархата" в Европе

Установлены личности пилота и пассажира вертолета, рухнувшего в Подмосковье

Что произошло за день: суббота, 31 августа

Продавщица с МАКСа рассказала, почему Путин второй раз купил мороженое именно у нее

Продавщица с МАКСа рассказала, почему Путин второй раз купил мороженое именно у нее

Путин рассказал о планах посетить Чечню

Бортко подал в избирком Петербурга заявление о снятии с выборов

В России учредили Всемирный союз староверов

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Мать пропавшего в Башкирии годовалого ребенка призналась в его убийстве

Три самолета за ночь вынужденно сели в аэропорту Волгограда

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');