Тела погибших в крушении вертолета подняли со дна Клязьмы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС Московской области.

"В 21:30 были подняты два тела, в данный момент проводятся следственные действия", - сообщил заместитель начальника подмосковного главка МЧС Сергей Войнов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он не смог уточнить, имел ли летательный аппарат разрешение на полет, однако подтвердил наличие регистрации транспортного средства.