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Журналиста Азара оставили в ОВД на ночь

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Задержанного по административному делу о нарушении правил организации митинга журналиста Илью Азара оставили на ночь в ОМВД по Красносельскому району, составление протокола назначено на утро вторника, сообщает в Telegram-канале правозащитный проект "Апология протеста".

"Илью Азара оставляют на ночь в отделе. Составление протокола завтра", - говорится в сообщении.

По данным "Апологии протеста", Азару вменяют повторное нарушение правил организации и проведения митингов и демонстраций в связи с не согласованным властями шествием оппозиции в центре Москвы 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ).

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В случае, если суд признает журналиста виновным, ему грозит до 300 тысяч рублей штрафа или 30 суток административного ареста.

"Интерфакс" не располагает комментариями правоохранительных органов относительно этой информации.

Журналиста задержали вечером 2 сентября. По словам Азара, его забрали с лестничной площадки собственного дома, несмотря на то, что в квартире остался один двухлетний ребенок. Позднее в "Новой газете" сообщили, что к ребенку вернулась домой жена Азара.

Кроме того, вечером в понедельник были задержаны сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин и юрист ФБК, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь.

Илья Азар Москва

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