Глава СПЧ обещал изучить новый приговор по "дадинской статье"

Совету интересно, как Тверской суд учел замечания Конституционного суда

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов пообещал, что СПЧ изучит приговор Константину Котову, которому Тверской суд назначил четыре года колонии по так "дадинской" статье.

"Нам будет очень важно узнать, каким образом суд отразил в своем приговоре правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, касающиеся данной статьи Уголовного Кодекса", - сказал он.

Статью 212 о неоднократном нарушении правил проведения уличных акций назвали по имени первого осужденного по ней - активиста Ильдара Дадина. Приговор ему отменили после того, как Конституционный суд России в феврале 2017 года признал статью 212 соответствующей Конституции, но нуждающейся в доработке. КС также постановил пересмотреть приговор Дадину.

По мнению КС, "дадинская" статья должна быть исправлена так, чтобы исключить формальный подход, когда правоприменитель не учитывает степень общественной опасности содеянного. Уголовная ответственность в рамках этой статьи должна быть адекватна общественной опасности деяния, указал суд.