Археологи нашли в Московском Кремле черепки дославянской эпохи

Им больше двух тысяч лет, эта утварь могла принадлежать финнам, которые жили в Москворецком бассейне

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Археологи нашли в московском Кремле черепки глиняной посуды, которым больше двух тысяч лет. Артефакты относятся к культуре финских племен, которые жили в Москворецком бассейне во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, рассказал директор Института археологии РАН, академик Николай Макаров.

По его словам, найдено уже несколько десятков таких черепков, последние подняли из раскопа "буквально сегодня". Нашли их в более поздних слоях - конца XVI-начала XVII века нашей эры. Тогда в Кремле строили здания приказов, в ходе строительства фундаментов могли поднять более глубокие слои вместе с артефактами, предположил Макаров.

Он напомнил о гипотезе, по которой на территории современного Кремля могло быть поселение дьяковской культуры - археологической культуры раннего железного века, существовавшей в первом тысячелетии до нашей эры. Ученые считают, что создатели дьяковской культуры были предками мери и веси - финно-угорских народов раннего Средневековья.

"Это очень яркая культура, которая исторически не связана со славянами, потому что это дославянское население, и столетия разделяют эти поселения с исторической Москвой. Но очень важно, что у Москвы есть предыстория, и у Кремля есть предыстория. Это интереснейшие штрихи к прошлому этого участка", - сказал Макаров.

В августе археологи рассказали, что нашли у Соборной площади нашли завалы угля и сгоревших конструкций. Они предположили, что это следы набега на Москву крымского хана Девлет-Гирея в 1571 году, который захватил и поджег город.

После того, как президент Владимир Путин дал поручения по расширению раскопок, Макаров сказал, что археологи смогут этим воспользоваться и понять в целом, как именно выглядели кремлевские постройки в разное время, где располагались и каким целям служили.

Если уже проведенные раскопки в Большом кремлевском сквере дали ученым взглянуть на здание приказа - прообраза современных министерств и ведомств, то теперь специалисты хотят знать, что было здесь до конца XVI века. Нужно понять, как эта территория использовалась в XVI веке, что здесь было до приказов. Следующий шаг - понять, что из себя эта территория представляла в раннемосковский период, домонгольский период. Будут какие-то вещи, конечно, но нас интересует, что это было - жилые усадьбы или какой-то церковный двор, или открытое публичное пространство? Какие-то укрепления? Нас интересует топография городов. Человек хочет знать, как был устроен город, где что находилось", - сказал академик.

Институт археологии РАН начал раскопки в Большом кремлевском сквере рядом с Соборной площадью в мае 2019 года. За это время ученые прошли слой толщиной 2,5 метра, относящийся к эпохе Бориса Годунова и Смутному времени.

В конце сентября раскоп законсервируют, работы в нем продолжатся в мае.