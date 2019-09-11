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В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову

В московский суд подали пять исков к оппозиционерам Соболь и Албурову
Юрист ФБК Любовь Соболь
Фото: Reuters

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Симоновский суд Москвы зарегистрировал пять исков к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Предварительные заседания по искам государственных унитарных предприятий города Москвы "Московский метрополитен" и "Мосгортранс" назначены на 13 сентября в 10:00 и 10:05, по иску государственного бюджетного учреждения "Автомобильные дороги" - на 13 сентября в 10:10", - сообщили в суде.

По словам собеседника агентства, даты досудебной подготовки по искам индивидуальных предпринимателей Виталия Толкалова и Ярослава Христова к Соболь и Албурову еще не определены.

Комментариями сторон по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

В августе ГУП "Мосгортранс", ГБУ Москвы "Автомобильные дороги", а также ООО "АНКОР" подали иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей к организаторам несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Среди ответчиков по данным искам фигурировали Соболь и Албуров, а также другие оппозиционеры, в частности глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.

В сентябре Коптевский суд Москвы удовлетворил иск "Мосгортранса" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении более 1,2 млн рублей убытков из-за простоя транспорта.

Любовь Соболь Георгий Албуров Москва

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