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Приговор эксперту фонда Горчакова и ее мужу будет вынесен 24 декабря

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Калининградский областной суд 24 декабря вынесет приговор эксперту фонда Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, которых обвиняют в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Дело рассматривается в закрытом режиме.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, обвинение запросило для Зиминой 14 лет колонии общего режима, для Антонца - 13 лет колонии строгого режима. Обвиняемые не признают вину.

Окончательное обвинение в госизмене супругам предъявили в феврале 2020 года. Их арестовали порознь, затем их дела объединили. Расследование завершилось в конце 2019 года.

Зимину арестовали 4 июля 2018 года. Она говорила, что доказательствами по ее уголовному делу стали ее свадебные фотографии и что она не понимает, за что ее преследуют. На момент задержания она была независимым экспертом Клуба друзей Фонда Горчакова. На сайте клуба в качестве ее профессиональных интересов были заявлены идентичность политической элиты Латвии и политика стран Балтии в отношении России.

Антонец был арестован 11 июля 2019 года. Его тесть Константин Зимин говорил "Интерфаксу", что зять в 2015-2016 году работал юристом при правительстве Калининградской области, а в последнее время - в юридической фирме в Москве, не имея ни в одном из мест доступа к гостайне.

Как выяснил в феврале 2020 года "Коммерсантъ", супругов обвиняют в том, что они опубликовали фотографии со свадьбы, н которые попал приглашенный на торжество действующий оперативник областного управления ФСБ. Таким образом они раскрыли его личность.

Антонина Зимина Константин Антонец Калининградский областной суд ФСБ фонд Горчакова

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