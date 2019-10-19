"Аэрофлот" оштрафован на 290 тысяч рублей за проблемы с багажом в "Шереметьево"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" и ее сотрудники оштрафованы на 290 тысяч рублей за массовые задержки выдачи багажа летом этого года в московском аэропорту "Шереметьево", сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

Решение вынесено по результатам рассмотрения 46 постановлений прокурора к административной ответственности по статье "оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов" (ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ), сказала Короткова.

Ранее группа сотрудников аэропорта "Шереметьево", где с мая происходили массовые задержки выдачи багажа, была уволена по требованию транспортной прокуратуры, сообщили "Интерфаксу" в ММТП. В частности, принято решение об увольнении нескольких руководителей ООО "Шереметьево Хэндлинг" - "дочки" АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ), которая занимается наземным обслуживанием рейсов, в том числе обработкой багажа. Со своими трудовыми обязанностями не справились начальники служб обработки багажа и перронного обслуживания, глава дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, а также генеральный директор общества.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Шереметьево Хэндлинг" возглавляет Андрей Никулин, который по совместительству является первым замгендиректора МАШ.

Как сообщалось, в конце мая и начале июня пассажиры "Шереметьево" начали жаловаться на многочасовые задержки багажа или на его отправку другими рейсами. Тогда выяснилось, что в "Шереметьево" работать с багажом стало "Шереметьево Хэндлинг", тогда как раньше этим занимался "Аэрофлот", а новый оператор не сумел наладить эту работу. В аэропорту тогда прошла прокурорская проверка.

Уже после ее проведения, в конце июня в "Шереметьево" произошел коллапс, в аэропорту не успевали обрабатывать багаж. После этого на место снова были направлены прокуроры.