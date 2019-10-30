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Власти Москвы отозвали согласование "Правому маршу" и разрешили "Русский марш"

Власти Москвы отозвали согласование "Правому маршу" и разрешили "Русский марш"
Акция националистов "Русский марш" в Москве
Фото: АР/ТАСС

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Префектура Юго-Восточного округа Москвы отменила разрешение на проведение "Правого марша", ранее согласованного мэрией столицы на 4 ноября в Люблино, сообщил "Интерфаксу" в среду член оргкомитета мероприятия, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий.

По его словам, организаторам этого мероприятия выдали письмо с отказом в проведении марша на совещании в префектуре округа. "Организаторы "Правого марша" считают, что отказ в проведении мероприятия не имеет законного основания и политически мотивирован", - заявил Белецкий.

В письме префектуры говорится, что организаторы подали новое уведомление о замене ответственного лица при проведении акции. Именно его администрация округа отказалась удовлетворить, таким образом, согласование марша было отменено.

Оргкомитет намерен подать иск в Пресненский районный суд в связи с аннулированием согласования мероприятия. В случае, если требования будут не удовлетворены, националисты подадут второй иск - о "возмещении крупного материального ущерба" из-за затрат на организацию.

В то же время мэрия Москвы согласовала мероприятие под традиционным названием "Русский марш" правым националистам из комитета "Нация и Свобода" и левым националистам из "Ассоциации народного сопротивления". Ранее мэрия отказала им в согласовании мероприятия, сославшись на то, что в этот день в столице пройдет много мероприятий.

"Изначально организаторы получили официальный отказ и даже были вынуждены обратиться в суд, но благодаря общественному резонансу мэрия все же пошла на согласование акции", - сказал "Интерфаксу" представитель комитета "Нация и свобода" Никита Зайцев.

"Русские марши" традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Марши проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года. В 2011 году мероприятие посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тыс. человек. В 2018 году организаторы также разделились, на один марш пришли порядка 150 человек, на другой - около 400.

Иван Белецкий Правый марш Институт национальной политики Русский марш Никита Зайцев

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