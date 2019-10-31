На юго-востоке Москвы ограничат движение из-за проведения "Русского марша"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Участок улицы Перерва на юго-востоке Москвы будет перекрыт 4 ноября, в День народного единства, в связи с проведением митинга и демонстрации в рамках "Русского марша", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

"Участок улицы Перерва от дома 62, корпус 3 до памятника "Солдату Отечества" на улице Люблинская улица, дом 157 будет полностью перекрыт 4 ноября с 11:00 до 18:00",- сказали в пресс-службе в четверг.

4 ноября в Люблино, по территории которого проходит улица Перерва, состоится "Русский марш". Вначале мэрия Москвы отказала организаторам этого мероприятия - правым националистам из комитета "Нация и Свобода" и левым националистам из "Ассоциации народного сопротивления" - в проведении марша, но затем поменяла свое решение. Мэрия также отменила свое решение о согласовании в Люблино "Правого марша".