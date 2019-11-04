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Два согласованных "Русских марша" пройдут в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - 4 ноября в Москве пройдет сразу две независимых друг от друга акции националистов, обе носят название "Русский марш".

Первое мероприятие организованно правыми националистами из комитета "Нация и Свобода" и левыми националистами из Ассоциации народного сопротивления. Ранее мэрия отказала им в согласовании мероприятия, сославшись на то, что в этот день в столице пройдет много мероприятий.

"Изначально организаторы получили официальный отказ и даже были вынуждены обратится в суд, но благодаря общественному резонансу, мэрия всё же пошла на согласование акции", - сказал "Интерфаксу" представитель комитета "Нация и свобода" Никита Зайцев.

Акция начнется в 13:00 4 ноября в Люблино, сбор участников акции у д. 62, кор.3. ул. Перерва.

Лозунги Русского марша - "Мы вернём себе Россию, мы вернём себе свободу!", "Против политики замещающей миграции!" и др.

Вторая акция согласована "Постоянно действующему совещанию национально-патриотических сил России". Сбор участников демонстрации назначен на 13:00 на метро Октябрьское поле. Участники акции пройдут с 14:40 до 16:00 по улицам Маршала Бирюкова и Маршала Василевского. С 16:00 до 18:00 напротив дома №13 пройдет митинг.

ЦОДД сообщил о перекрытии движения на улицах, где согласованы массовые мероприятия.

В мэрию подавалась еще одна заявка - "Правый марш" должен был пройти также в Люблино. В оргкомитет акции вошла, помимо Института национальной политики, незарегистрированная партия "Третья альтернатива". Основными лозунгами "Правого марша" были заявлены "За национал-демократию", "Свободу политзаключенным", "За честные выборы", "За права человека и свободу слова".

Изначально мэрия согласовала эту акцию, однако, когда организаторы подали уведомление о замене ответственного лица при проведении акции, префектура Юго-Восточного округа Москвы им отказала. Таким образом, согласование марша было отменено.

Член оргкомитета мероприятия, глава правления Института национальной политики Иван Белецкий рассказал "Интерфаксу", что националисты попытались оспорить отказ в суде. Суд первой инстанции иск не удовлетворил. Это решение оргкомитет будет обжаловать.

"Русские марши" традиционно проводятся в Люблино с 2009 года. Марши проходят 4 ноября, в День народного единства, с 2005 года. В 2011 году мероприятие посетили, по разным оценкам от 10 до 25 тыс. человек. В прошлом году организаторы также разделились, на один марш пришли порядка 150 человек, на другой - около 400. Акция на "Октябрьском поле" также в прошлом году проводилась, ее посетили несколько десятков человек.

Москва ЮВАО

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