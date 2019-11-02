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Убийство ингушского полицейского в Москве попало на камеру

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Убийца высокопоставленного ингушского полицейского действовал в одиночку, и добил жертв контрольными выстрелами в голову.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, в распоряжении следствия имеется запись с камеры видеонаблюдения, установленной над входом в подъезд, напротив которого было совершено двойное убийство.

"На съемке с камеры видно, что убийца пришел пешком, прошел насквозь через проходной двор, сделал несколько выстрелов в направлении жертв, а затем контрольные выстрелы в голову", - сказал собеседник агентства.

Затем он бегом покинул место преступления.

"Орудие убийства пока найти не удалось. Однако предположительно убийца стрелял из пистолета Макарова. На месте найдены гильзы от патронов калибра 9мм", - сказал источник.

На видео видно, что первым убийца стреляет в полицейского, когда тот ждет, пока его спутники паркуют машину. Затем из автомобиля с водительского места выбегает молодой мужчина. Убийца стреляет и в него.

Убийца был одет в красную куртку с черными полосками по бокам, темные штаны и шапку.

По предварительным данным, жертвами убийцы стали начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат, тоже полицейский.

Убитый в субботу в Москве Ибрагим Эльджаркиев уже становился ранее объектом покушения.

12 января покушение на Эльджаркиева было совершено, когда он в сопровождении охраны ехал из Чечни в Ингушетию, в нескольких километрах от пограничного поста между республиками.

Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата.

Тогда ранения получили трое находившихся в машине охранников, позднее один из них скончался.

Сам Эльджаркиев тогда не пострадал.

Сразу после обстрела преступники скрылись с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов) и ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Утром 13 января в реанимации от полученных ран скончался один из пострадавших - 27-летний боец ОМОН Ингушетии Заурбек Плиев.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Юг" один из близких родственников Ибрагима Эльжеркиева, убитый с ним брат не работал в правоохранительных органах.

"Младший брат Ибрагима Ахмед Эльжеркиев не был полицейским, он работал врачом в одной из столичных больниц. Соответственно, целью преступника был Ибрагим, а его брат медик просто оказался рядом и пытался заступиться за него", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией, убийство начальника ЦПЭ является заказным и возможно связано с обычаем кровной мести.

"Есть основания полагать, что преступление носит заказной характер и может быть совершено на почве кровной мести. В последнее время у Ибрагима были разногласия с одной из влиятельных сект республики. Видимо киллер был хорошо осведомлен, когда и где появится машина с высокопоставленным полицейским", - сказал он.

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