Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о групповом нападении на омоновца

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе решение райсуда о заключении под стражу Максима Мартинцова, обвиняемого в групповом нападении на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

"Постановление Басманного суда в отношении Мартинцова оставили без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

16 октября Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых фигурантов данного дела: Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных, Максима Мартинцова и отправил под домашний арест Александра Мыльникова.

Как сообщалось, 7 ноября уголовные дела участников акции 27 июля - Мартинцова, Мыльникова и Лесных объединили в одно. Они обвиняются в нападении на сотрудника ОМОН в составе группы лиц (часть 1 статья 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных, Мартинцов и Мыльников повалили на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, и нанесли ему удары ногами.

В центре Москвы в этот день проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую состоялись 8 сентября.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым задержали более десяти человек - часть из них к настоящему освобождена от уголовной ответственности, другие осуждены.