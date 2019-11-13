Поиск

Мосгорсуд признал законным арест фигуранта дела о групповом нападении на омоновца

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе решение райсуда о заключении под стражу Максима Мартинцова, обвиняемого в групповом нападении на сотрудника правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции 27 июля в Москве, сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

"Постановление Басманного суда в отношении Мартинцова оставили без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.

16 октября Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых фигурантов данного дела: Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных, Максима Мартинцова и отправил под домашний арест Александра Мыльникова.

Протесты в Москве

Как сообщалось, 7 ноября уголовные дела участников акции 27 июля - Мартинцова, Мыльникова и Лесных объединили в одно. Они обвиняются в нападении на сотрудника ОМОН в составе группы лиц (часть 1 статья 318 УК РФ - применение насилия в отношении представителя власти).

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных, Мартинцов и Мыльников повалили на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, и нанесли ему удары ногами.

В центре Москвы в этот день проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую состоялись 8 сентября.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым задержали более десяти человек - часть из них к настоящему освобождена от уголовной ответственности, другие осуждены.

Максим Мартинцов Мосгорсуд Москва

Новости по теме

Новости

По делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда задержан третий подозреваемый

СКР попросил арестовать фигуранта дела об угрозах в адрес московского судьи

В Москве с начала года под госзащиту взяли 16 судей

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры

В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Упавшая в метро на пути женщина погибла

Кольцевую линию московского метро остановили из-за упавшего на рельсы пассажира

Кольцевую линию московского метро остановили из-за упавшего на рельсы пассажира

Эксперты сообщили о падении до минимума числа новостроек в Новой Москве

Эксперты сообщили о падении до минимума числа новостроек в Новой Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');