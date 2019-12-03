В деле о беспорядках в Москве появился еще один фигурант

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы заочно арестовал Сергея Меденкова, обвиняемого в применении насилия к представителю власти на акции протеста 27 июля в столице.

"Меденкову заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, так как он объявлен в международный розыск", - сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

По ее словам постановление об аресте Меденкова было вынесено еще 21 ноября.

Меденкову заочно предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни и здоровья насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). В уголовном деле идет речь о событиях в ходе не санкционированной властями акции протеста в Москве 27 июля.

В центре Москвы 27 июля 2019 года в течение дня проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую прошли 8 сентября.

После мероприятия Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и ряд дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (статья 318 УК РФ).