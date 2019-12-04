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Первая зимняя метель началась в Москве

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Погодные условия в столице резко ухудшились после 15:00 среды, в городе началась предсказанная Гидрометцентром РФ метель, усилился ветер.

Как передает корреспондент "Интерфакса", сильный снег идет как в центре Москвы, так и на юго-восточной, восточной и южной окраинах.

Ранее Гидрометцентр России предупредил жителей столичного региона об усилении ветра, гололеде и метели в среду и четверг. В регионе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рекомендовал водителям отказаться от поездок на личном транспорте в среду вечером и пересесть на общественный.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в ночь на четверг в Москве ожидается до минус 3, по области - до минус 5 градусов. Синоптики прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 12 м/с. Днем в четверг ожидается резкое потепление до плюс 2 - 4 градусов, местами осадки.

Москва Гидрометцентр

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