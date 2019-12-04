Водителей в Москве попросили быть взаимно вежливыми и осторожными из-за непогоды

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Столичный главк Госавтоинспекции призывает автомобилистов быть внимательными и благоразумными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию из-за снегопада в среду.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства в твиттере в среду, водителям рекомендуется избегать резких перестроений на дороге и быть вежливыми друг к другу.

Ранее сообщалось, что пробки в Москве в среду вечером достигли 9 баллов из-за метели. Как отмечалось, серьезные заторы наблюдаются практически на всех центральных улицах города, на Садовом, Третьем и Бульварном кольцах, а также в сторону области - на Ленинградском, Волоколамском, Варшавском, Каширском шоссе, на Рязанском и Волгоградском проспектах.

После 15:00 среды в городе началась метель, усилился ветер. Центр организации дорожного движения Москвы ранее порекомендовал водителям пересесть в среду вечером с личного транспорта на общественный.