Пробки в Москве в метель достигли 9 баллов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение погоды в Москве в среду вечером привело к серьезным заторам на магистралях. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в 19:00 загруженность дорог оценивалась в 9 баллов.

Серьезные заторы наблюдаются практически на всех центральных улицах города, на Садовом, Третьем и Бульварном кольцах, а также в сторону области - на Ленинградском, Волоколамском, Варшавском, Каширском шоссе, на Рязанском и Волгоградском проспектах.

После 15:00 среды в городе началась метель, усилился ветер.

Ранее гидрометцентр России предупредил жителей столичного региона об усилении ветра, гололеде и метели в среду и четверг. В регионе действует повышенный, "желтый" уровень погодной опасности.

Центр организации дорожного движения Москвы рекомендовал водителям отказаться от поездок на личном транспорте в среду вечером и пересесть на общественный.

По уточненному прогнозу гидрометцентра России, в ночь на четверг в Москве ожидается до минус 3, по области - до минус 5 градусов, ожидается гололедица и усиление ветра до 12 м/с.

Днем в четверг ожидается резкое потепление до плюс 2 - 4 градусов, местами осадки.