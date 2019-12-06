Глава ФБК Жданов арестован на 10 суток за акцию у Мосгоризбиркома

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном митинге 14 июля у столичного избиркома.

Жданов признан виновным в административном правонарушении по ч.2 ст 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Ранее в пятницу Жданов сообщил о своем задержании.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

По данным столичной полиции, на акции было задержано более 25 человек, среди которых оказался Жданов, а также другие известные оппозиционеры - Илья Яшин, Любовь Соболь и прочие.