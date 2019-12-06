Поиск

Глава ФБК Жданов арестован на 10 суток за акцию у Мосгоризбиркома

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы назначил руководителю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивану Жданову 10 суток административного ареста за участие в несанкционированном митинге 14 июля у столичного избиркома.

Жданов признан виновным в административном правонарушении по ч.2 ст 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Ранее в пятницу Жданов сообщил о своем задержании.

14 июля в Москве прошла несогласованная акция в формате массовой встречи независимых оппозиционных кандидатов в Мосгордуму с избирателями, на которую, по данным МВД, собрались порядка тысячи человек. Собравшиеся требовали регистрации независимых кандидатов и прекращения практики отбраковки подписей по формальным признакам. Акция началась в Новопушкинском сквере, после чего протестующие переместились к мэрии Москвы, а затем - к Мосгоризбиркому.

По данным столичной полиции, на акции было задержано более 25 человек, среди которых оказался Жданов, а также другие известные оппозиционеры - Илья Яшин, Любовь Соболь и прочие.

ФБК Иван Жданов Москва

Новости по теме

Новости

Сделку по покупке ЦБ бизнес-центра "Оружейный" оценили в 88 млрд рублей

Сделку по покупке ЦБ бизнес-центра "Оружейный" оценили в 88 млрд рублей

Бывшего фигуранта дела о беспорядках Абаничева задержали в суде

Суд в Москве арестовал семерых участников "Хизб ут-Тахрир"

Протесты в Москве

Бывший фигурант "дела 27 июля" Конон задержан в Москве

Бывший фигурант "дела 27 июля" Конон задержан в Москве

Центр Москвы сделают пешеходным на 10 дней в новогодние праздники

Центр Москвы сделают пешеходным на 10 дней в новогодние праздники

Пробки в Москве в метель достигли 9 баллов

Пробки в Москве в метель достигли 9 баллов

В Москве приступили к сносу киноцентра "Соловей"

10 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Подмосковье

Тарифы на коммунальные услуги в Москве пересмотрят с 1 июля

Тарифы на коммунальные услуги в Москве пересмотрят с 1 июля

Подорожание проезда в общественном транспорте Москвы не превысит инфляцию

Подорожание проезда в общественном транспорте Москвы не превысит инфляцию
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');