Директор ФБК Жданов заявил о намерении участвовать в выборах в Госдуму

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Освободившийся после десяти суток ареста директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал "Интерфаксу", что намерен участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.

"За эти десять суток я принял решение, что в 2021 году я обязательно буду баллотироваться в Государственную думу РФ", - сказал Жданов. Он выразил мнение, что "в Государственной Думе должны сидеть нормальные депутаты, принимающие нормальные законы", а не "законы, от которых все просто сходят с ума".

Оппозиционер подчеркнул, что "Россия должна быть открытой и свободной страной". "Я считаю, что не должно быть политических дел, таких как московское дело и многие другие, я считаю, что каждый может свободно пользоваться интернетом, трудиться и получать достойную зарплату, что каждый может заниматься своим бизнесом", - добавил он.

6 декабря Жданов был задержан возле офиса ФБК. Затем оппозиционера приговорили к десяти суткам ареста за летнюю протестную акцию: речь идет о посте в твиттере, в котором говорилось о сборе людей у здания Мосгоризбиркома 14 июля. Ему вменили организацию несогласованного митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

В понедельник Жданова задержали на выходе из спецприемника, однако затем отпустили из ОВД.

Как рассказал Жданов "Интерфаксу", в понедельник ему вручили повестку: 24 декабря он должен будет явиться в Хамовнический суд. "Видимо, на Новый год дадут сутки ареста", - предположил оппозиционер.

14 июля кандидаты в депутаты Мосгордумы от оппозиции вместе со своими сторонниками вышли на Пушкинскую площадь, а затем пришли к Мосгоризбиркому с требованием справедливой проверки подписей и регистрации. Почти никто из кандидатов так и не был зарегистрирован на выборах.

Летом в столице прошла серия несогласованных митингов, задержание участников которых вылились в дело о массовых беспорядках и применении насилия в отношении силовиков. Несколько активистов были приговорены к реальным тюремным срокам.

Жданова вызвали также в управление Федеральной службы судебных приставов по уголовному делу о неисполнении решения суда (часть 2 статьи 315 УК) из-за фильма "Он вам не Димон".

В августе приставы завели уголовное дело из-за неисполнения решения суда в отношении Жданова.

Удалить из интернета фильм-расследование "Он вам не Димон" ФБК и его основателя Алексея Навального в сентябре 2017 года обязал Люблинский суд Москвы по иску бизнесмена и фигуранта расследования Алишера Усманова. Позже Мосгорсуд уточнил, что удалить необходимо только те фрагменты фильма, которые Усманов оспаривал.

В феврале аналогичное дело завели на бывшего главу ФБК Романа Рубанова. Он был объявлен в федеральный розыск.