Площадь пожара на Варшавском шоссе выросла до семи тыс. квадратных метров

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Площадь пожара на складе на юге Москвы увеличилась до 7 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС. На площади 300 кв.м обрушились конструкции.

По словам врио начальника Главного управления МЧС России по Москве Сергея Желтова, есть угроза обрушения отдельных частей здания, площадь которого составляет 30 тыс. кв. м.

Склады загорелись в пятницу на Варшавском шоссе, д. 129, к. 2.

На место прибыла передвижная лаборатория управления для выявления превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных частиц продуктов горения, к тушению привлечены два вертолёта Московского авиационного центра.

По данным МЧС России, в ходе тушения возгорания пострадал один человек - пожарный.

В управлении рекомендовали автомобилистам выбирать пути объезда.

Как сообщила "Интерфаксу" представитель столичного управления, из горящего склада доносятся хлопки, идет черный дым.

По данным из открытых источников, в соседнем здании находится АО "Атомэнергопроект" - инжиниринговая компания, предприятие госкорпорации "Росатом".