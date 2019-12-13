Пожар на складе тканей в Москве локализовали на 7 тысячах кв. метров

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня на складе на юге Москвы за пределы площади в 7 тысяч квадратных метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на загоревшемся складе хранятся ткани.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе, д. 129, к. 2 загорелись склады на площади 200 кв.м. Впоследствии огонь охватил 7000 кв.м, перекрытия обрушились на площади 300 кв.м.

По данным МЧС России, при тушении огня пострадал один человек - пожарный.

Как сообщил журналистам врид начальника главка МЧС по Москве Сергей Желтов, площадь горящего здания составляет 30 тыс. квадратных метров, отдельные его части могут рухнуть.

Принадлежность склада и причины пожара выясняются, отметили в МЧС.

По данным из открытых источников, в соседнем здании находится АО "Атомэнергопроект" - инжиниринговая компания, предприятие госкорпорации "Росатом".