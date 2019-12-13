В МЧС объяснили взрывы во время пожара на складе на юге Москвы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На загоревшемся складе на Варшавском шоссе в Москве взорвались ёмкости с легковоспламеняемой жидкостью и лакокрасочными изделиями, сообщил исполняющий обязанности начальника столичного управления МЧС России Сергей Желтов.

"Кроме того, интенсивность пожара увеличилась из-за усиления ветра", - сказал Желтов журналистам в пятницу. Он подтвердил, что в результате пожара пострадал спасатель. "У пострадавшего пожарного травма ноги. Среди гражданских лиц погибших и пострадавших нет", - пояснил представитель МЧС.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе, д. 129, к. 2 загорелись склады на площади 200 кв.м. Впоследствии площадь пожара достигла 7000 кв.м. Произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 кв.м.

"Принятыми мерами в 15:02 пожар локализован на площади 7 тыс. кв.м", - сказали Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

На место прибыла передвижная лаборатория управления для выявления превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных частиц продуктов горения, а также два вертолёта Московского авиационного центра.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, внутри склада находятся ткани.

Как рассказывала "Интерфаксу" представитель столичного управления МЧС, из горящего склада доносятся хлопки. "Усилены пожарные формирования в месте возгорания. Слышны хлопки, идет черный дым", - сказала собеседник агентства.