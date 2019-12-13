Поиск

В МЧС объяснили взрывы во время пожара на складе на юге Москвы

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - На загоревшемся складе на Варшавском шоссе в Москве взорвались ёмкости с легковоспламеняемой жидкостью и лакокрасочными изделиями, сообщил исполняющий обязанности начальника столичного управления МЧС России Сергей Желтов.

"Кроме того, интенсивность пожара увеличилась из-за усиления ветра", - сказал Желтов журналистам в пятницу. Он подтвердил, что в результате пожара пострадал спасатель. "У пострадавшего пожарного травма ноги. Среди гражданских лиц погибших и пострадавших нет", - пояснил представитель МЧС.

Пожар на складе на юге Москвы

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе, д. 129, к. 2 загорелись склады на площади 200 кв.м. Впоследствии площадь пожара достигла 7000 кв.м. Произошло обрушение конструкций перекрытия на площади 300 кв.м.

"Принятыми мерами в 15:02 пожар локализован на площади 7 тыс. кв.м", - сказали Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС.

На место прибыла передвижная лаборатория управления для выявления превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных частиц продуктов горения, а также два вертолёта Московского авиационного центра.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, внутри склада находятся ткани.

Как рассказывала "Интерфаксу" представитель столичного управления МЧС, из горящего склада доносятся хлопки. "Усилены пожарные формирования в месте возгорания. Слышны хлопки, идет черный дым", - сказала собеседник агентства.

МЧС Москва Сергей Желтов

Новости по теме

Новости

Дорожники отсудили у Албурова и Соболь больше 1,5 млн рублей

Площадь пожара на Варшавском шоссе выросла до семи тыс. квадратных метров

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

Пожар на складе на юге Москвы охватил 3 тыс. кв.м, рухнули перекрытия

На юге Москвы загорелся склад

Строительство станции метро "Внуково" начнется после Нового года

На месте промзоны в Москве построят необычный ЖК с черными фасадами

Останки мамонта нашли в Подмосковье

Останки мамонта нашли в Подмосковье

Столичные чиновники назвали вероятную причину смерти журналиста Виноградова

Москва встала в девятибалльных пробках

Источник объяснил, почему при прощании с Лужковым гроб оставили закрытым

Источник объяснил, почему при прощании с Лужковым гроб оставили закрытым
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');