У РАН отобрали здание в Москве, где был создан "Яндекс"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство лишило Российскую академию наук (РАН) права оперативного управления домом 3 по улице Губкина в Москве, где зарегистрированы несколько институтов и в 2000-х годах был создан "Яндекс". Такое распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Речь идет о восьмиэтажном здании 1977 года постройки общей площадью почти 12 400 кв. м и участке земли площадью 5600 квадратных метров. Они переданы на баланс подведомственного Минобрнауки бюджетного учреждения "Управление комплексного хозяйственного обеспечения".

По данным СПАРК-Интерфакс, по адресу Губкина, 3 зарегистрированы Институт проблем нефти и газа РАН, Институт общей генетики Н.И.Вавилова РАН, Головной проектный и научно-исследовательский институт РАН (ГИПРОНИИ), а также несколько высокотехнологичных компаний. В 2002-2006 годах в этом же здании было зарегистрировано основное российское юрлицо "Яндекса" - ООО "Яндекс". Там снимала помещение основанная бизнесменом Аркадием Воложем компания CompTek, из которой вырос "Яндекс".

18 сентября "Московский комсомолец" писал, что в Минобрнауки поступила директива об изъятии зданий и участков у 34 научных институтов в Москве и других крупных городах. За счет этой недвижимости правительство собиралось покрыть расходы на переезд министерств и ведомств в новый правительственный комплекс в "Москва-Сити", об изъятии земель просило АО "Дом.РФ" (бывшее Агентство по ипотечному жилищному кредитованию). В пресс-службе Минобрнауки тогда отмечали, что выступают против изъятия недвижимости, которая нужна ученым и используется по назначению, и допускают введение в хозяйственный оборот только ненужного имущества.

По сведениям "МК", у Института географии РАН хотели изъять 900 квадратных метров с единственным зданием в Старомонетном переулке, а у Института химфизики РАН - землю на улице Косыгина, на которой находится тепловой пункт, который обеспечивает институт горячей и холодной водой.

Президент РАН тогда говорил, что собирается довести до президента Владимира Путина информацию о недовольстве ученых.