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Среди 200 "заминированных" зданий в Москве оказалась башня "Федерация"

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - За минувший понедельник в Москве из-за анонимных сообщений о заложенных бомбах проверили почти 200 учреждений и из них эвакуировали в общей сложности более 100 000 человек, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Среди заминированных объектов были башня "Федерация" в Москва-Сити. Угрозы в адрес храма Христа Спасителя поступили в шестой раз с начала декабря. Также неизвестные "минировали" 25 районных судов, десятки объектов образования и станций метро, вокзалы, аэропорты и другие организации и учреждения.

Сигналы о бомбах поступали на электронную почту, а также на телефоны экстренных служб.

Из-за таких же сообщений в понедельник проверяли десятки объектов в Петербурге и Мурманске.

Волна минирований в Москве и Петербурге продолжается с 28 ноября, в будние дни экстренные службы получают разом десятки сообщений о заложенных бомбах. 28 ноября объединенная пресс-служба петербургских судов выложила фотографию послания, в котором говорилось, что будут поступать до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев "не вернет долг в 120 биткойнов, украденных на бирже WEX".

В столице пик "минирований" пока приходится на 10 декабря: в городе пришлось проверить около 400 объектов и эвакуировать с них более 120 000 человек. Ни в одном случае сигналы о якобы заложенных взрывных устройствах не подтвердились.

С начала волны лжеминирований в Москве, по разным оценкам, пришлось проверить от 3200 до 3500 учреждений, напоминают собеседники агентства. Общее число эвакуированных оценивается в 440 000-450 000 человек.

Москва Петербург Константин Малофеев храм Христа Спасителя башня Федерация

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