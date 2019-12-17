Верховный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В здании Верховного суда России на Поварской улице в Москве объявлена эвакуация из-за сообщения о заложенной в нем бомбе, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Судей, сотрудников и посетителей суда просят по громкой связи немедленно выйти из здания "по техническим причинам". Им временно предложено разместиться в Академии имени Гнесиных.

По информации "Интерфакса", в суд поступило сообщение о "минировании" здания.

Проезд транспорта по Поварской улице перекрыт. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что в городе во вторник пришлось проверять 13 районных судов, из которых эвакуировали в общей сложности около тысячи человек. Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга пока сообщает об эвакуации пяти судов.

Также в этот день сообщения о минировании поступают в школы Москвы, сказал источник "Интерфакса".

Днем ранее в столице из-за таких же угроз проверяли около 200 объектов и эвакуировали 100 000 человек.



Волна лжеминирований продолжается в Москве и Петербурге с 28 ноября.



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