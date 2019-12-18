Поиск

Полмиллиона человек эвакуировали в Москве с конца ноября из-за "минирований"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Волна "минирований" с 28 ноября затронула более 3,6 тыс. московских объектов, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Для проверки анонимных сообщений в общей сложности было эвакуировано порядка 490 тыс. человек", - сказал собеседник агентства в среду.

По его информации, во вторник, 17 декабря, анонимы "минировали" Верховный суд, свыше 20 районных судов, школы, станции метро, аэропорты. Общее число эвакуированных приблизилось к 40 тыс. человек. В понедельник из-за анонимных сообщений о бомбах проверили почти 200 учреждений, в числе которых оказалась башня "Федерация" в Москва-Сити.

Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах приходили на электронную почту. Ни в одном случае угрозы не подтвердились.

Пик "минирований" пока приходится на 10 декабря, когда в Москве было эвакуировано свыше 120 тыс. человек с территории около 400 объектов.

Москва

Новости по теме

Новости

Движение на зеленой ветке московского метро прерывалось из-за пассажира на пути

Верховный суд эвакуировали из-за угрозы взрыва

В московском метро начали тестировать обновленные билетные автоматы

Гидрометцентр посоветовал ждущим снега москвичам надеяться на волшебство

Гидрометцентр посоветовал ждущим снега москвичам надеяться на волшебство

Экс-глава департамента Минобороны осужден на 10 лет за коррупцию

У РАН отобрали здание в Москве, где был создан "Яндекс"

Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта

Большой Москворецкий мост открыли в Москве после капремонта
Протесты в Москве

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Мосгорсуд оставил в СИЗО фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в московском метро

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы

Мэрия Москвы предложила сжигать часть мусора и часть вывозить в другие регионы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');