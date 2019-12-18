Фигурант дела об угрозах московскому судье предстанет перед судом

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Фигурант дела об угрозах одному из московских судей Евгений Ерзунов отправлен на скамью подсудимых, сообщили в Генпрокуратуре России в среду.

Заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя Подмосковья Ерзунова. "Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ (совершение угрозы убийством в отношении судьи)", - говорится в сообщении.

Как полагает следствие, 16 сентября 2019 года со своего телефона общался с пользователями одной из соцсетей. В ходе обсуждения с ними одного из судебного приговоров Ерзунов опубликовал в соцсети "материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей", отметили в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что в ходе расследования Ерзунов пытался скрыться от следствия. Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту опубликования в интернете публичных призывов к экстремизму, а также, как сообщили в Следственном комитете РФ (СКР), угроз убийством и причинения вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес московского судьи.

В рамках дела уже заключены под стражу двое фигурантов - Алексей Вересов и сам Ерзунов. Третий фигурант - Сергей Половец - после признания вины и дачи изобличающих показаний на Ерзунова в СКР был отпущен под подписку о невыезде. В результате оказанного содействия следствию Половцом, Ерзунов был задержан перед вылетом за границу из столичного аэропорта "Внуково".

Защита Вересова пояснила "Интерфаксу", что человеком, которому, по версии следствия, поступали угрозы оказался судья Тверского суда Алексей Криворучко, которого Вересов через соцсети предлагал сжечь. По словам адвокатов, угрозы были связаны с вынесенным судьей приговором в отношении участника летней несанкционированной акции протеста в Москве, актера Павла Устинова.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сообщила "Интерфаксу", что московские судьи, рассматривающие дела в отношении членов радикальных молодежных организаций, чаще других своих коллег становятся объектами угроз и вынуждены жить под охраной.

По данным Мосгорсуда, в течение 2019 года 16 федеральных судей находились под государственной защитой, в том числе один судья Мосгорсуда и 15 районных судей. В настоящее время под госзащитой остаются в Москве семь судей.