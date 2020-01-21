Главой стройкомплекса Москвы вместо Марата Хуснуллина назначен Андрей Бочкарев

Новый вице-мэр Москвы по вопросам строительства 48-летний Андрей Бочкарев родился в Тюмени, с отличием закончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", кандидат экономических наук. В Москве с 1990-х годов работал в различных строительных компаниях, участвовал в реализации, в том числе, зарубежных проектов. С 2006 года работал в компании "Русал", с 2009 года - вице-президентом российского подразделения финского энергетического концерна Fortum.

Должность руководителя департамента строительства Москвы Бочкарев занимал с конца 2010 года.

Назначенный новым главой департамента строительства Москвы 44-летний Рафик Загрутдинов окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию. В 2006-2010 годах он работал в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, а с 2010 года работает в правительстве Москвы. Пост первого замруководителя департамента строительства Москвы занимал с 2011 года.