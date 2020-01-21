Главой стройкомплекса Москвы вместо Марата Хуснуллина назначен Андрей Бочкарев
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Новым заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства назначен Андрей Бочкарев, ранее занимавший пост руководителя департамента строительства Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичной мэрии.
Собеседник агентства уточнил, что на должность нового руководителя департамента строительства Москвы назначен Рафик Загрутдинов, занимавший пост первого заместителя руководителя.
Ранее во вторник стало известно, что Марат Хуснуллин, ранее занимавший пост заместителя мэра Москвы по вопросам строительства, назначен вице-премьером РФ.
Об Андрее Бочкареве и Рафике Загрутдинове
Новый вице-мэр Москвы по вопросам строительства 48-летний Андрей Бочкарев родился в Тюмени, с отличием закончил Тюменский инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство", кандидат экономических наук. В Москве с 1990-х годов работал в различных строительных компаниях, участвовал в реализации, в том числе, зарубежных проектов. С 2006 года работал в компании "Русал", с 2009 года - вице-президентом российского подразделения финского энергетического концерна Fortum.
Должность руководителя департамента строительства Москвы Бочкарев занимал с конца 2010 года.
Назначенный новым главой департамента строительства Москвы 44-летний Рафик Загрутдинов окончил Казанскую государственную архитектурно-строительную академию. В 2006-2010 годах он работал в министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, а с 2010 года работает в правительстве Москвы. Пост первого замруководителя департамента строительства Москвы занимал с 2011 года.