Собянин поздравил своего экс-зама Хуснуллина с постом вице-премьера РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин пожелал успехов своему бывшему заместителю Марату Хуснуллину на новом месте работы.

"Марат Хуснуллин сегодня назначен заместителем председателя правительства РФ. Считаю это оценкой работы строительного комплекса Москвы. И, конечно, высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича. Желаю ему успеха на новом, очень важном поприще", - написал Собянин в твиттере во вторник.

Указом президента РФ Владимира Путина во вторник Хуснуллин был назначен вице-премьером нового российского правительства.

Новым заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства после этого стал Андрей Бочкарев, ранее занимавший пост руководителя департамента строительства Москвы, сообщили "Интерфаксу" в столичной мэрии.

Марат Хуснуллин родился в 1966 году в Казани, окончил Казанский финансово-экономический институт и прошел переподготовку в Открытом университете Великобритании, кандидат экономических наук. В 1990-х годах работал в коммерческих структурах Татарстана.

С 2001 года Хуснуллин перешел на должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана; в ноябре 2010 года после назначения Собянина мэром Москвы стал главой департамента городского строительства столицы, а через месяц Хуснуллин стал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.