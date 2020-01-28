Иск об ограничении прав родителей девочки, живущей в больнице пять лет, рассмотрят 5 февраля

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы 5 февраля рассмотрит иск опеки об ограничении прав родителей, чья дочь с рождения пять лет прожила в перинатальном центре. Адвокат матери Ольга Лукманова попросила перенести заседания, чтобы ее доверительница могла прийти в суд лично.



Сейчас женщина находится на больничном, объяснила Лукманова.

Она также подала ходатайство об отводе судьи Натальи Коржавиной, заподозрив ее в предвзятости.

По словам Лукмановой, судья приняла иск, хотя истцы его не обосновали, в том числе не представили акт об осмотре жилища ответчиков и другие документы. Коржавина это ходатайство отклонила.

В суде представители опеки заявили, что родители ребенка находятся в исполнительном розыске, поскольку не исполнили решение судов и не забрали девочку из клиники. Приставы до сих пор не смогли их найти.

В начале декабря издание "Медуза" рассказало о пятилетней девочке, которая с рождения живет в перинатальном центре "Мать и дитя" Марка Курцера, родители платят за ее пребывание в отдельной палате около 1 млн рублей в месяц, оплачивают двух круглосуточных нянь, но ее не забирают. По сведениям издания, мать девочки считает, что забирать ее из больницы нельзя, это создаст угрозу ее здоровью. Курцер объяснил, что после рождения для госпитализации девочки были показания, но теперь их больше нет.

Клиника "Мать и дитя" весной расторгла с родителями девочки договор и через суд потребовала, чтобы ее забрали. Гагаринский суд, а затем и Мосгорсуд обязали родителей забрать девочку, но те этого не сделали.