В Мытищах восстановили подачу газа на ТЭЦ-27

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Специалисты АО "Мосгаз" восстановили подачу газа к ТЭЦ-27 ПАО "Мосэнерго".

Представитель компании пояснил, что перед пуском специалисты установили на газопровод высокого давления запорное устройство с дистанционным управлением. Специалисты "Мосгаза" готовят к вводу вторую линию газопровода, которая также будет оборудована дистанционно управляемым запорным устройством.

В пресс-службе добавили, что причины происшествия на газопроводе установит следствие.

Пожар близ ТЭЦ-27 в Мытищах возник 11 июля около полудня. Сначала сообщалось, что в деревне Челобитьево в Мытищах загорелась станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Затем Минэнерго сообщило, что горела цистерна с маслом. Позднее Минэнерго уточнило, что в Мытищах загорелся участок газопровода, примыкающий к ТЭЦ.

Сообщалось также, что пожару предшествовал взрыв на газопроводе.

Пожар привел к гибели одного человека, это была женщина, подавшая сигнал об аварии. 13 человек пострадали. Повреждено несколько строений. Окончательно потушить его удалось лишь в ночь на пятницу.

В СК РФ возбудили уголовное дело по факту пожара.