В Москве пройдет прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Отпевание священника Всеволода Чаплина, который скончался 26 января, состоится в среду утром в храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был.

Службу совершит секретарь патриарха Кирилла протопресвитер Владимир Диваков: отпевание начнется в 10:00, сразу после утренней литургии. В течение двух с половиной часов желающие проститься с почившим священником смогут это сделать в храме. Затем состоится уже гражданская панихида – она пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища (начало - в 14:00), после чего состоится погребение покойного.

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался 26 января во дворе своего храма, причиной смерти стал сердечный приступ.

Отец Всеволод родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году – Московскую духовную академию.

На протяжении 25 лет был одним из ближайших сподвижников нынешнего патриарха. В разные годы возглавлял секретариат Отдела внешних церковных связей по взаимоотношениям Церкви и общества, был заместителем главы ОВЦС, руководил синодальным Отделом по взаимоотношениям Церкви и общества.

Долгое время отец Всеволод был фактическим спикером Русской православной церкви. Его многочисленные выступления, комментарии в СМИ по общественно значимым темам зачастую вызывали резонанс и становились предметом широкого обсуждения.