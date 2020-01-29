Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 21:31

В Москве пройдет прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Отпевание священника Всеволода Чаплина, который скончался 26 января, состоится в среду утром в храме Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был.

Службу совершит секретарь патриарха Кирилла протопресвитер Владимир Диваков: отпевание начнется в 10:00, сразу после утренней литургии. В течение двух с половиной часов желающие проститься с почившим священником смогут это сделать в храме. Затем состоится уже гражданская панихида – она пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища (начало - в 14:00), после чего состоится погребение покойного.

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался 26 января во дворе своего храма, причиной смерти стал сердечный приступ.

Отец Всеволод родился 31 марта 1968 года в Москве. В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году – Московскую духовную академию.

На протяжении 25 лет был одним из ближайших сподвижников нынешнего патриарха. В разные годы возглавлял секретариат Отдела внешних церковных связей по взаимоотношениям Церкви и общества, был заместителем главы ОВЦС, руководил синодальным Отделом по взаимоотношениям Церкви и общества.

Долгое время отец Всеволод был фактическим спикером Русской православной церкви. Его многочисленные выступления, комментарии в СМИ по общественно значимым темам зачастую вызывали резонанс и становились предметом широкого обсуждения.

Всеволод Чаплин православие

Новости по теме

Новости

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Пожар на ТЭЦ-26 в Москве потушили

Трансформатор загорелся в Москве на ТЭЦ-26

Родители девочки, пять лет прожившей в перинатальном центре, объявлены в розыск

Новый коронавирус в Китае

В Москве создан штаб по борьбе с распространением коронавируса

Новый коронавирус в Китае

В Москве прошел молебен о спасении от коронавируса

В аварии с участием четырех машин в Москве погиб один человек

Мать оставленных в "Шереметьево" детей привлекалась за неисполнение обязанностей

Мать оставленных в "Шереметьево" детей привлекалась за неисполнение обязанностей

Найден отец, оставивший своих детей в "Шереметьево"

Синоптики предупредили москвичей о самом мощном снегопаде с начала зимы

Синоптики предупредили москвичей о самом мощном снегопаде с начала зимы

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"

Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в "Шереметьево"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');